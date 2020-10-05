Rize'de heyelan

Rize'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış Çayeli ilçesinde etkili oldu.

Sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, Rize'nin Çayeli ilesinde etkisini gösterdi. İlçeye bağlı Yalı Mahallesi Tekerler mevkiinde bir evin duvarını yıkan heyelan, evin mutfağının ve 1 odasının balçıkla dolmasına sebep oldu. O sırada evde olan ev sahipleri korku dolu anlar yaşadı.

Heyelanın meydana geldiği sırada evin hemen altında bulunan ahırda hayvanlarla uğraşan ve cam kırılma sesi ile bir anda korku ile eve koştuğunu dile getiren Aysun Taşçı “Ben dışardaydım. Ahıra geldiğim zaman bir ses geldi. Evin camı kırıldı. Korktum. Çünkü çocuklarım evin içindeydi. Koştum, kapıyı açtım. Çocuklarım masada bağırıyorlardı. Çok zor durumdayım. Evim battı. Durumum yok” ifadelerini kullanarak yetkililerden yardım istedi.