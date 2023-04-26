Rize'de hurdaya dönen aracın sahibi yaralandı

Rize'de sahil yolunda tıra arkandan çarptıktan sonra hurdaya dönen panelvan tipi aracın sürücü yaralandı.

Kaza, saat 18.10 sıralarında İslampaşa Mahallesi Karadeniz sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, BX9794BC Ukrayna plakalı yabancı uyruklu tır sürücüsü C.A., Karadeniz sahil yolunda seyir halindeyken durdu. Yolda durması üzerine aynı yol üzerinde seyir halinde bulunan 53 DD 947 plakalı panelvan aracın sürücüsü Ahmet Delibalta (75) tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken kaza sonrasında yol trafiğe kapandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralanan sürücüye ilk müdahalesini yapmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrasında uzun kuyrukların oluştuğu yolda trafik tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen çekici ekibi tarafından araç yoldan kaldırılarak trafik iki şeritten verilmeye başlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“Allah korumuş”

Hurdaya dönen araçtan sürücünün sağlam çıktığına şaşırdığını ifade eden Metin İnce, “Boyunluğunu takmışlardı. Boyunluğunu da çıkartın, bir şeyim yok, dedi. Bu araçtan sağ çıktı. Hayret yani Allah'ın takdiri. Allah korumuş. Büyük bir kaza oldu. Tır burada durdu. Arkadan gelip olduğu gibi tosladı. Arabadan yana hiçbir şey kalmadı. Adam içinden çıktı boyunluğu alın, diyor. Tabi kontrol için hastaneye götürdüler” şeklinde konuştu.