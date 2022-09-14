Rize'de İlköğretim haftası etkinlikleri

Rize'de İlköğretim Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi.

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı ilköğretim haftası kutlama programı çerçevesinde, Merkez'e bağlı İslampaşa Mahallesi'nde bulunan Hüseyin Yardımcı İlkokulu'nda program düzenlendi. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Milli Eğitim Müdürü Engin Emen gerçekleştirdi. Sonrasında okul öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler konuklara sunuldu. Programda okulun mevcut öğrencileri, aralarına yeni katılan 1'inci sınıf öğrencilerine bayrak devir teslim töreni düzenlendi.

Açılış konuşmasında konuşan Rize Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı, "Öğretmen bir anne babanın evladı olarak biraz da ilk haftaların yoğunluğuna alışmış bir birey olarak çok iyi biliyorum. Eğitim öğretim yılına büyük bir heyecanla başlıyoruz. Arkada genç yavrularımızı görüyorum. Bize meraklı gözlerle seyrediyorlar. Ülkeleri var eden en temel öğesi eğitimdir. Biz gönül yaptığımız her yerde öğretmen arkadaşlarımızla bir araya geldiğimde 3 unsur hakkında konuşuruz. Bunun ortasında her zaman için öğrencilerimiz vardır. İlk önce eğiticiler ve son olarak ailelerin rolü olur. Ümit ediyorum geçtiğimiz 2 yıl Korona virüsün gölgesinde keyifsiz geçen bu problemleri aşmakla geçti. Bu sene daha heyecanlı, daha coşkulu şekilde bu yıla başlıyoruz" ifadelerini kullandı.