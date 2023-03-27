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Rize'de inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Rize’de 5.

Rize'de 5. Kattan düşerek ağır yaralanan inşaat işçisi kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olay merkeze bağlı Kale Mahallesi Keresteciler Sokak üzerinde ki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre 5. Katta çalıştığı öğrenilen 19 yaşındaki inşaat işçisi Mehmet Sade, dengesini kaybederek inşaatın alt kısmında bulunan kumun üzerine düştü. Sade'nin düştüğünü gören diğer işçilerin 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak olayı haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sade burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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