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Rize'de İntihar: ilk duvara sonra kalbine sıktı

Rize’de İbrahim Hakkı Öztürk isimli vatandaş silahla canına kıydı.

Rize'de İbrahim Hakkı Öztürk isimli vatandaş silahla canına kıydı.


Olay Rize Merkeze bağlı Müftü Mahallesi 1 No'lu Fatih Sokak Afet Evleri Konutları B2 Blok 6'ncı katında meydana geldi.


Tek başına yaşadığı ve Erzurum nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen İbrahim Hakkı Öztürk'ün (30) evinden önce bir el silah sesi duyuldu. Yaklaşık 20 dakika sonra ise ikinci bir silah sesi daha duyuldu. Öztürk'ün yaşadığı dairenin kapısı olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından kırılırken, Polis ekipleri Öztürk'ü oturma odasının koltuğunda kalbinden vurulmuş halde buldular. İlk kurşunu duvara sıkan Öztürk'ün 2. Kurşunu kalbine sıktığı öğrenildi.


Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme yapılırken, Öztürk'ün cesedi Ambulans ile Rize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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