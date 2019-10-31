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Rize'de jandarma suça geçit vermiyor

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk jandarma bölgesinde, Ekim ayı içerisinde yapılan aramalar ve yol kontrolleri neticesinde 187 şahıs hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı.


1 ay içerisinde yapılan uygulamalarda 3 adet silah imalathanesi, 6 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeğinin yanı sıra tabanca ve tüfek fişeği, şarjör ile tabanca yapımına yarayan muhtelif parça ele geçirildi.


540 paket kaçak sigaranın da ele geçirildiği uygulamalarda ayrıca 26 kök kenevir bitkisi, 52 gr kenevir tohumu, 883 gr skunk, 37 adet suboxone marka uyarıcı hap, 217 gram toz esrar, 3 kilo 003 gr kubar esrar ele geçirilerek 36 şüpheli şahıs yakalandı.

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