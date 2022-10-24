İhlas Haber Ajansı

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Rize'de jandarmadan kaçak içki ve sigara operasyonu

Rize’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda kaçak 28 litre içki, bin 241 paket sigara ve bin 758 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Rize'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda kaçak 28 litre içki, bin 241 paket sigara ve bin 758 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.


Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nda şüpheli bir araçta yaptıkları aramada 28 litre kaçak içki ve bin 241 paket kaçak sigara ele geçirdi. Araçtaki B.J., R.K. ve M.T. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı. Ekipler ayrıca, Pazar ilçesinde bir kargo firmasında gönderime hazır Ş.A. isimli şahsa ait bin 758 paket elektronik sigara tütünü ele geçirdi. Ş.A. gözaltına alınırken, yakalanan 3 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edileceği bildirildi.

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