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Rize'de jandarmadan kaçak silah atölyesine baskın: 2 gözaltı

Rize’nin Aredeşen ilçesinde jandarma tarafından kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Rize'nin Aredeşen ilçesinde jandarma tarafından kaçak silah üretilen atölyeye düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, kaçak silah yapıldığı belirlenen bir atölyeye Rize İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince basın düzenlendi. Dedektör köpek kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda 38 adet tabanca üst kapağı, 95 adet tabanca namlusu, 17 adet namlu yapımında kullanılan demir parçası, 8 adet tabanca horozu, 7 adet tabanca yayı, 1 adet kabze, mermi ile tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Operasyonun ardından N.Ö. ve M.Ö isimli şahıslar gözaltına alındı. M.Ö.'nün işlemleri devam ederken N.Ö. ise savcılığa sevk edildi.

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