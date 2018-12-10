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Rize'de jandarmadan kaçak silah imalathanesine baskın

Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonla bir silah imalathanesine baskın düzenlendi.


Düzenlenen baskında 1 adet tezgah üstü matkap, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet kesik tabanca namlusu, 9 adet 7.65 milimetre çapında fişek, 54 adet 9 milimetre çapında fişek, 13 adet 7.9 milimetre çapında fişek, 61 adet kuru sıkı fişek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 9 milimetre tabanca şarjörü, 1 adet cep telefonu, muhtelif miktarda silah imalatında kullanılan parçalar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak göz altına alındı.

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