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Rize'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Rize’de jandarma komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kök kenevir, 7 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Rize'de jandarma komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 kök kenevir, 7 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler kapsamında B.K. isimli şahsın evine ve eve bağlı eklentilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda 3 kök kenevir bitkisi ile 7 kilo 600 gram skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Geçirilen maddelere yönelik B.K. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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