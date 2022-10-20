Rize'de 'kaçak içki ve sigara' operasyonu

Rize İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerce kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda M.A.U. isimli şahsın içki ve sigara kaçakçılığı yaptığı istihbaratına ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından M.A.U. isimli şahsın Rize merkezde bulunan ev ve iş yerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda şahsa ait olduğu belirlenen bandrolsüz kaçak bin 173 paket sigara ile 3 litre alkollü içecek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.A.U. hakkında Jandarma ekiplerince yasal işlem başlatıldı.