Rize'de kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde il merkezi ve Çayeli ilçesinde 5 ikamet ve 2 işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 adet sanayi tipi sigara sarma makinası, 3 adet kompresör, 648 kilogram kıyılmış tütün, 14 bin 830 adet dolu makaron, 262 bin 800 adet boş makaron, bin 105 adet sigara yapımında kullanılan ağızlık, 400 adet sigara satışında kullanılan şeffaf poşet ve 271 adet 9.65 milimetre fişek ele geçirildi.

Olayla ilişkin 5 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.