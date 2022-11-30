Rize'de kaçak sigara ve içki operasyonu: 1 gözaltı

Rize'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve alkol ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde bulunan bir işyerinde yapılan arama neticesinde bin 220 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 24 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 8 bin dal boş makaron, 18 litre gümrük kaçağı alkol, 4 litre el yapımı olduğu değerlendirilen alkol ve 11 kilo 600 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Arama yapılan iş yerinde yakalanan A.K. isimli şahıs ise ekiplerce gözaltına alındı.