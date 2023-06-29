Rize'de kaçan kurbanlık sahiplerine zor anlar yaşattı

Rize'nin İyidere ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, uzun bir kovalamacanın ardından uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Kalecik köyünde dün sabah saatlerinde meydanda geldi. Kesilmek için hazırlanan alana çıkarılan boğa bir anda sahiplerinin elinden kaçarak koşmaya başladı. Çay tarım arazisine giren boğa sahipleri tarafından bir süre kovalandı. Bir türlü yakalanamayan boğa çay bahçesinin içerisinde sahipleri tarafından sıkıştırılmaya çalışıldı ancak boğa zaman zaman sahiplerinin üzerine koşarak her seferinde kurtulmayı başardı. Boğanın sahipleri tarafından Rize İl Özel İdaresi ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen kurban timi tarafından atılan iğne ile sakinleşen boğa kesime gitti.

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.