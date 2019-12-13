Rize'de kamulaştırma mağdurları eylem düzenledi 2 kişi sinir krizi geçirdi

Rize'nin Çiftekavak mahallesinde yaşayan arazi sahipleri yeni yapılacak sanayi sitesi için yapılan kamulaştırmanın bedellerinin çok düşük olması nedeni yürüyüş düzenledi. Düzenlenen yürüyüşte 2 arazi sahibi sinir krizi geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rize Merkez'e bağlı Çiftekavak mahallesinde yapılması planlanan sanayi sitesi nedeniyle bölgede acele kamulaştırma gerçekleştirildi. Gerçekleşen kamulaştırmalarda ise arazisinin bedelinin düşük gösterildiğini iddia eden arazi sahipleri mağduriyetlerini dile getirmek için bir eylem düzenledi. Rize Belediyesi önünde toplanan kamulaştırma mağduru olduklarını iddia eden arazi sahipleri buradan Rize İl Özel İdare Binası önünde ellerinde ‘Malları ve canları için savaşanlar şehittir, Sayın Cumhurbaşkanım bunlar sanayi yapmıyor arazi gasp ediyor, Söz verdik oy verdik malımızı gasp ettiler, Sonunu düşünen kahraman olamaz' gibi yazıların yer aldığı dövizlerle ‘Susma sustukça sıra sana gelecek' şeklinde slogan atarak geldiler. Rize İl Özel idaresi önünde toplanan kalabalık adına konuşan arazi sahibi Şaban Kanoğlu “Rize ilimizde yapılacak küçük sanayi sitesi için arazilerimiz Rize İl Özel İdaresi tarafından gasp edilmektedir. Biz çocuklarımızla birlikte buradayız. Buna müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım siz Rize'de sanayi sitesi yapın diye talimat verdiniz. Allah sizden razı olsun ama Rize'de ki yetkililer tüyü bitmemiş çocukların arazilerini yok fiyatına gasp ediyorlar. Filistin'de bile araziler para karşılığı satın alınırken Rize'de neden gasp ediliyor. Biz kanunlar çerçevesinde oynanan oyunu bozacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Basın açıklamasının yapıldığı sırada 1'i kadın 2 arazi sahibi sinir krizi geçirerek yere yığıldı. Çevredekilerin müdahaleleri ile sakinleştirilmeye çalışılan arazi sahipleri yere yatırıldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sinir krizi geçiren arazi sahipleri ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer arazi sahipleri ise Rize İl Özel idaresi önünde gerçekleşen basın açıklamasının ardından Rize Valiliği Önüne yürüdü.

Valilik önünde de bir süre protestolarına devam eden arazi sahipleri daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.