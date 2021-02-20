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Rize'de kar nedeniyle yolda kalan ambulansın imdadına İl Özel İdare ekipleri yetişti

Rize’de kar yağışı nedeniyle hastaya ulaşmaya çalışan ambulansın imdadına İl Özel İdare ekipleri koştu.

Rize'de kar yağışı nedeniyle hastaya ulaşmaya çalışan ambulansın imdadına İl Özel İdare ekipleri koştu.


İyidere ilçesi Yaylacılar köyünde rahatsızlanan sara hastası Hasan Kavalcı için ailesi 112 acil servis ekiplerini aradı. Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri ise kar yağışından dolayı hastanın evine çıkmakta zorlandı. Olay yerine gelen Rize İl Özel İdaresi ekipleri bölgede yol açma çalışması başlattı. Ekiplerin yolu açmasıyla sağlık ekipleri Kavalcı'ya ulaşarak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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