İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rize'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapanırken, Rize İl Özel İdare ekipleri yolların açılması için çalışıyor.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapanırken, Rize İl Özel İdare ekipleri yolların açılması için çalışıyor.


Rize'nin yüksek kesimlerine yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin'de 12, Çayeli'de 6 ve İkizdere'de 23 olmak üzere toplamda 41 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yolları için Rize İl Özel İdare ekipleri 11 iş makinesi ve 23 personelle çalışmalarını sürdürüyor. İkizdere ilçesi Ballıköy, Çiçekli, Eskice ve Çataltepe Köyleri ve Çamlıhemşin ilçesi , Kale, Ortaklar, Ortayayla, Sıraköy, Yaylaköy ve Yazlık Köylerinde nüfus olmadığından karla mücadele çalışması yapılmıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.