Rize'de kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı

Rize'de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de dün öğlen saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle köylere ulaşımda güçlükler meydana gelmeye başladı. Rize merkezde 11, Ardeşen'de 4, Fındıklı'da 1 ve Çamlıhemşin'de 24 olmak üzere toplamda 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Çamlıhemşin ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'da karın yağmasıyla beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte Kaçkar Dağları da kartpostallık görüntüler vermeye başladı.