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Rize'de karlı yolda kalan ambulansın imdadına Özel İdare ekipleri yetişti

Rize’nin Pazar ilçesinde kar nedeniyle hastaya müdahaleye giderken yolda ilerlemekte güçlük çeken ambulansın imdadına İl Özel İdare ekipleri yetişti.

Rize'nin Pazar ilçesinde kar nedeniyle hastaya müdahaleye giderken yolda ilerlemekte güçlük çeken ambulansın imdadına İl Özel İdare ekipleri yetişti.


Pazar ilçesine bağlı Aktaş köyünde akşam saatlerinde rahatsızlanan Fatma Morgül'ün yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. Aktaş'ın evine gitmek için yola çıkan sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti. Rize İl Özel İdaresi tarafından bölgeye sevk edilen iş makinelerinin yolu açması ile


ambulans hareket edebildi.

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