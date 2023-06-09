Rize'de kaybolan 44 yaşındaki kadının cesedi bulundu

Rize'nin İkizdere ilçesinde ot toplamak için dere kenarına giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 44 yaşındaki şizofreni hastası kadının cesedine ulaşıldı.

Dün ilçeye bağlı Ilıca köyünde annesi ve ablasıyla ot toplamak için bahçeye gittiği sırada kaybolan 44 yaşındaki Hatice Tekin'in bulunması için arama çalışması başlatılmıştı. Kendisini arayan yakınlarının bir sonuç alamaması nedeniyle yapılan ihbar üzerine bölgeye giden jandarma, AFAD ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekiplerinin yoğun çalışmaları ile süren arama çalışmalarında Tekin'in kaybolduğu öngörülen bölgenin 18 kilometre uzağındaki Şimşirli köyünde cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.