Rize'de kaybolan yaşlı adam 5 saat sonra bulundu

Rize'nin İkizdere ilçesinde kaybolan 66 yaşındaki Yılmaz Ekşi ekiplerin 5 saatlik araması sonucu bulundu.

Olay, ilçenin Dereköy köyünde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıra toplamak için köydeki evinden ayrılan Yılmaz Ekşi, ailesi tarafından uzun süre haber alınamayınca ekiplere haber verildi. İhbar üzerine AFAD koordinesinde jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri kaybolan vatandaşı arama çalışmalarına başladı. Bölgede 5 saat arama yapan ekipler kaybolan Ekşi'yi saat 23.30 sıralarında Dereköy Saray Mahallesi'nde ormanlık alanda bitkin halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile İkizdere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaybolan Ekşi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.