Rize'de kayıp alzheimer hastası İlyas Kar için arama çalışması başlatıldı

Rize'nin Güneysu ilçesinde kaybolan 57 yaşındaki alzheimer hastası İlyas Kar için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

İlçenin Çamlıca Köyü'nde ikamet eden 57 yaşındaki İlyas Kar'dan haber alamayan aile yakınları jandarma ekiplerine haber verdi.Geçtiğimiz gün öğle saatlerinde evden çıkan ve bir daha dönmeyen Kar için jandarma ekipleri AFAD ekipleriyle beraber atama çalışması başlattı. Başlatılan çalışmada arazide tarama çalışması yapıldı. Çalışmalara iz köpekleri de eşlik etti. Mahallenin camisinden köylülerin arama çalışmalarına katılması istendi. Yaklaşık 55 kişilik ekiple yapılan arama çalışmaları sürüyor.