Rize'de kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

RİZE (İHA) – Rize'de güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza merkeze bağlı Karayemiş Köyü'nde geçtiğimiz gün gündüz saatlerinde meydana geldi. Köy merkezinde minibüsten inen 49 yaşındaki Hanefi Kurk, indiği minibüsün önünden yürüyerek karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada yola çıkan Kurk'a arkadan gelen bir kamyonet çarptı. Kazada ağır şekilde yaralanan Hanefi Kurk, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda 2 gündür yaşam mücadelesi veren Kurk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı ise bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı