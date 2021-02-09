Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak iş yerleri esnaflar tarafından boşaltılmaya başlandı

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak olan belediye bloklarındaki iş yerleri esnaflar tarafından tahliye edilmeye başlandı.

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran, 15 yılı aşkın süredir ise yıkımı konuşulan Belediye bloklarının tahliyesine başlandı. Belediye ve TOKİ ve yetkilileri alanda bulunan hak sahipleriyle bir araya gelerek taşınma ve kira yardımı gibi konularda görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler sonrasında esnaflar iş yerlerini boşaltmaya başladı.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan iş yerleri arasında Türkiye'nin en iyi esnaf lokantaları arasında gösterilen kavurması ile meşhur Liman Lokantası da bulunuyor. Ailesiyle birlikte işletmecilik yapan Faysal Reyhanoğlu 3 kuşaktır hizmet verdikleri yerlerinden ayrılmanın burukluğunu yaşadığını belirterek “Hayırlısıyla bir sürecin içerisine girdik. Komple bu cadde taşınıyor. Hep birlikte bu günleri aşacağız. Kendimize yeni bir yer kiraladık, faaliyetlerimize de başladık, inşallah Ramazan ayından sonra açacağız. 60 yıllık bir süreci geride bırakıyoruz. Rahmetli büyük babam, sonra babam sonra biz de burada hep birlikte 3 kuşak çalıştık. Allah nasip ederse babamızla birlikte bu işlere devam edeceğiz. Zor bir sürece girdik ama çarşı esnafı olarak hep birlikte aşacağız inşallah” şeklinde konuştu.

Cadde üzerinde dededen kalma esnaflığını sürdüren Fatih Kandil yeni yapılacak blokları heyecanla beklediklerinin altını çizerek “Mecburi bir hızla taşıma işlemlerimiz sürüyor. Dedemden bu yana 50 yıldır bu dükkanda Rize Belediyesi'nin kiracısıyız. Dedem vefat etti, büyüklerimiz de gittikten sonra bize devrettiler sağ olsunlar. Devam ettirmeye çalışırken inşallah yeni yapılacak yerde olacağız. O vesile ile şimdilik boşaltmak durumundayız, mecburen. Çok anılarımız var burada, çocukluğumuz hatta bebekliğimizden beri bu caddedeyiz. Farklı işlerle meşgul olsak da bu dükkandayız. Ve halen daha da bu dükkândayız, son gidenlerden biri olacağız gibi gözüküyor” dedi.

Yeni yapılacak olan belediye bloklarından kendisine düşen işletmenin tatmin edici olmadığını dile getiren Resul Güngör ise “Tatmin edici bir olay olmadı ama mecburen taşınmak zorunda kalacağız. Bu gidişte zarardayız. Bin 800 metrekare bir yerim var ama 300 metrekare bir yer vermiyorlar” ifadelerini kullandı.