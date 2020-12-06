İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'de kestiği ağaç başına çarpan genç yaşam mücadelesini kaybetti

Rize’nin Güneysu ilçesinde kestiği ağacın başına çarpması sonucu ağır yaralanan Ahmet Köse, yaşam mücadelesini kaybetti.

Rize'nin Güneysu ilçesinde kestiği ağacın başına çarpması sonucu ağır yaralanan Ahmet Köse, yaşam mücadelesini kaybetti.



Olay, 30 Kasım'da Güneysu ilçesi Kıbledağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Ahmet Köse, kestiği ağacın başına çarpması sonucu ağır yaralandı. Annesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Köse, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Köse, hastaneden verdiği yaşam mücadelesini 6. gününde kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.