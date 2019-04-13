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Rize'de korkutan yangın

Rize’nin Ardeşen ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın güçlükle söndürüldü.


Yangın, Rize'nin Ardeşen ilçesi Fırtına Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkı Demir'e ait 5 katlı binanın çatısından çıkan yangın bir anda büyüyerek çekme kata kadar indi. Yangına ilk olarak Kaçkar Bölge İtfaiyesi ekipleri müdahale etti. Bu sırada bina hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yangın giderek büyüyünce Ardeşen Belediyesi İtfaiyesi ve Pazar Belediyesi İtfaiyesi tarafından müdahaleye destek verildi. 1 saati aşan uğraşın ardından yağın güçlükle söndürülerek, binada soğutma çalışmaları başlatıldı.

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