İhlas Haber Ajansı

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Rize'de korkutan yangın

Rize merkezde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.


Yangın, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın çatısında 11.30 sıralarında çıktı. Çatıdaki tadilattan kaynaklı olduğu iddia edilen yangın şehir merkezini siyah dumana bürüdü. Gökyüzüne yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine çok


sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kısa sürede kontrol altına alındı.


İşletmesinin etrafındaki insan kalabalığın görünce dışarıya çıktığını ve alevlerin gökyüzüne yükseldiğini gördüğünü ifade eden Erdinç Turan isimli esnaf, "Etrafta kalabalığı görünce dükkandan dışarıya çıktım. Yalıtımdan çıktı herhalde. Çatıda mebran serip kaynak yapıyorlardı. Muhtemelen yangın oradan çıktı" ifadelerini kullandı.

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