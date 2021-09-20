Rize'de korona virüs denetimleri kapsamında bir haftada 44 bin 26 TL para cezası uygulandı

Rize'de 12 Eylül – 19 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan denetlemeler sonucu pandemi kurallarına uymayan 25 kişiye toplamda 44 bin 26 TL idari para cezası uygulanırken, karantina kurallarına uymayan 9 kişi otele yerleştirildi.

Rize İl Pandemi Kurulu tarafından görevlendirilen 470 kişiden oluşan 155 ekip, Rize genelinde denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. 12 - 19 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 4 bin 468 kişiden 335'i uyarıldı. Ayrıca ekipler tarafından il genelinde bin 896 iş yeri de denetlemeye tabi tutuldu. Denetlemelerde kurallara uymadığı tespit edilen 25 kişiye ekipler tarafından toplamda 44 bin 26 TL para cezası kesildi.

Öte yandan, yine 1 hafta içerisinde karantina kurallarına uymayan Covid-19'a yakalanan veya temaslı olduğu tespit edilen ve yasakları ihlal eden 9 kişi ise ücretleri kendilerinden tahsil edilmek suretiyle belirlenen otellerde izolasyona tabi tutuldu.