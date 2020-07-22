Rize'de Korona virüs uyarısı: Vaka sayıları 100'ü aştı

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla son bir haftada korona virüs vaka sayılarının hızla artarak 100 kişinin üzerine çıktığını dile getirildi.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Artan kovid-19 vakaları nedeniyle boş olan KYK'ya bağlı öğrenci yurdunun devreye sokulduğunun, bu sayede testi pozitif olmasa bile belirti gösteren vatandaşların burada gözlem altında tutulduğu dile getirildi. Açıklamada “Son bir ay içerisinde ilimiz genelinde kovid-19 vaka sayılarında artış gözlenmeye başlanmıştır. Bu artış özellikle de son bir hafta içerisinde tırmanışa geçmiştir. Şuan için ne yazık ki aktif pozitif vaka sayımız 100'ün üzerindedir. Hatta bu amaçla testi pozitif olup, klinik anlamda hiçbir şikâyeti, belirtisi olmayan ancak bulaştırıcılığı mevcut hastaları takip edebilmek için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemizin bitişiğinde şuan için boş olan öğrenci yurdumuzu da devreye soktuk. Amacımız artan vaka sayıları ile son günlerde zorlanan hastane kapasitemizi rahatlatmak, böylece bir yandan hastanelerde yer yokluğu yüzünden hastaları evine göndermeyip olası bulaşın önüne geçmek, bir yandan da semptomları olmasa da pozitif olan bu hastaların tedavi süreçlerini kontrolümüz altında gerçekleştirmektir. Özellikle ne yazık ki ilimiz Merkez ve bağlı köyler, Çayeli ve Kalkandere'de vaka sayılarımız hızlı artmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların sosyal mesafeden maskeye kadar tüm kurallara duyarsız kaldığının dile getirildiği açıklamada “Tüm uyarılarımıza rağmen görüldü ki halen yaş günü kutlamaları, düğün ve cenazeler, kafeterya ve pastaneler gibi organizasyon ve mekânlarda maske ve mesafe gibi konular hiçe sayılmış, kurallar bizim iyiliğimize değilmişçesine vurdumduymaz bir tavır takınılmıştır. Gerekli cezaların yazılıyor olması da tedbirlerin ihlalinde birçok yerde yeterince caydırıcı olamamıştır. Keza herkesin başına her ortamda jandarma, polis bulundurmakta mümkün ve gerekli de değildir. Görüldü ki; çay ocağı, kafe ve restoran gibi mekânlarda mesafeli oturmak bir yana neredeyse omuz omuza, sanki salgın yokmuş gibi bir arada maskesiz, tedbirsiz bulunulmuştur. Elbette ki bu sorumsuz davranışlar virüs için bir fırsata dönüşmüş ve insanlarımız farkında olmadan hızla yayılmıştır. Daha da üzüntü verici olan ise sırf zaman geçirmek, kafa dinlemek gibi keyfi sebeplerle kontrolsüz bir arada bulunan bu insanların virüsü kaptıklarından dahi haberleri olmadan hastalığı evleri, çevrelerindeki yaşlılara bulaştırmalarıdır” denildi.

Virüs şakasının olmadığının atının çizildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İlimize ait vakaları analiz ettiğimizde yaş grubunun oldukça düştüğünü, virüs taşıdığının farkında bile olmayan halen olayın ciddiyetinden uzak gençlerin virüsü evdeki büyüklerine bulaştırdığını görüyoruz. Gençlerimizin yaşların getirdiği enerjilerinin, sabırsızlıklarının eğlence ve muhabbete olan düşkünlükleri tedbirsizlik ve kural tanımamazlıkla birleştiğinde ne yazık ki en ağır bedelini sevdikleri, anne babaları, büyükleri, çevre ve tüm toplumumuz ödemektedir.

Özetle son günlerde virüs hızla bulaşmaktadır. Artık işin şakası, asla hafife alınacak tarafı yoktur. İller arası hareketliliğin maksimuma çakması, yaklaşan kurban bayramı, havaların ısınması, nişan, düğün mevsimi, artan turizm faaliyetleri, çay sezonunun içerisinde bulunmamız gibi sebeplerden dolayısıyla kişisel temas ve riskimiz çok artmıştır.

İvedilikle herkesi bilinçli bir şekilde maske takmaya, sırf zaman geçirmek, eğlenmek, muhabbet etmek için toplu tüm mekânlarda bulunmamaya, toplu taşıma araçlarına asla ama asla maskesiz binmemeye, her gördüğü kalabalık ortamdan bilinçli bir şekilde kaçınmaya kendi sağlıkları için özellikle davet ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki; hava sıcak dahi olsa maske takmanın vermiş olabileceği rahatsızlık takmayıp, sosyal mesafeyi önemsemeyip yakın temasta bulunduğunuz arkadaşınızın,

komşunuzun, iş arkadaşınızın koronavirüse yakalandığını öğrendiğinizde yaşayacağınız korku ve endişenin yanında hiçbir anlamı yoktur. Aynı şekilde kendinizin kovid-19 hastalığına yakalandığını öğrendiğinizde sırf tedbirsizliğiniz yüzünden başkalarına da bulaştırmış olabileceğiniz ihtimali de elbette ki vicdanımız için ağır bir yüktür.

Toplumda kasıtlı olarak mücbir sebepler dışında özellikle kalabalık ortamlarda maske takmayan insanların sadece topluma değil kendilerine de saygıları yoktur. Çünkü vicdan ve akıl sahibi hiçbir insan bilerek başkasının sağlığını, hayatını asla riske atmaz. Hele gerçek Rizeli bunu asla yapmaz.

Kurallara ve tedbirlere uymayan hiçbir ticari mekâna girmeyin, toplu taşımaya binmeyin, nişan ve düğüne iştirak etmeyin. Kurala uymayan toplum ve toplulukta bulunmayın.

Lütfen virüsün ilimizde hızla arttığı bugünlerde toplum olarak hepimiz bireysel anlamda tedbirlerimizi maksimum alalım. Bu anlamda neyi nasıl yapmamız gerektiğini bugüne kadar çok iyi öğrendik. Asıl olan tehlikeyi ciddiye almak ve gerektiği gibi önemsemektir"