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Rize'de korona virüsle mücadeleye dron desteği

Rize’de korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan denetimlere dron’lar da eklendi.

Rize'de korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan denetimlere dron'lar da eklendi. Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar dron'lar tarafından tespit edilerek kolluk kuvvetleri o bölgeye gönderiliyor.



Rize'de maskesiz sokağa çıkma yasağının getirilmesi ile birlikte yapılan denetimler de sıklaştırıldı. Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri üzerinde kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtası eşliğinde yaya devriyelerin yanı sıra dron'larla birlikte maske ve sosyal mesafe denetimini yapılıyor. Dron'lar eşliğinde havadan görüntülenen şehir merkezinde hangi alanlarda sosyal mesafenin ihlal edildiği tespit edilerek kolluk kuvvetleri o bölgeye kaydırılıyor. İl Pandemi Kurulu tarafından maske takılmasının zorunlu ve sosyal mesafe ihlalinin cezalandırılacağına ilişkin yeni tabelalar da şehir merkezinin farklı noktalarına yerleştirildi.

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