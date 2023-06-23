Rize'de kurban pazarlarında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

Rize'de Belediye ekipleri tarafından kurban pazarlarında denetim ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Rize Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesi kurban pazar yerinde özellikle dezenfeksiyon ve karasinek ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hayvan sağlığı denetimleri ise Rize İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ve belediye ekiplerince sürdürülüyor. Kurban pazarındaki ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları Kurban Bayramı sonrasında da düzenli olarak devam edeceği belirtildi.