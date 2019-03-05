Rize'de kurum müdürlerinin akşam sporu

Rize Valisi Kemal Çeber, mesai sonrası Rize'de görev yapan kurum müdürlerinin katılımı ile Yenişehir Spor Salonu'nda akşam sporu etkinliklerine devam ediyor.

Vali Kemal Çeber, Rize'de görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin katılımı ile her pazartesi mesai sonrası, Yenişehir Spor Salonunda spor etkinliklerine devam ediliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'in öncülüğünde ısınma hareketleri ile başlanan spor aktivitelerine, voleybol müsabakası, masa tenisi, okçuluk, havalı tabanca ve yüzme gibi etkinliklerle devam ediliyor.

Vali Çeber, spor etkinliğinin ardından yaptığı değerlendirmede; sporun sağlık olduğunu, günün yorgunluğunun ve stresinin en kolay sporla atıldığını, bu yönüyle sporu çok önemsediğini belirterek “Burada yaptığımız etkinlik sadece bir spor etkinliği değil. Burada daire müdürlerimiz arasındaki birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirme şansını yakalıyoruz. Ayrıca birimler arasında, ikili olarak yapılması gereken görüşmeler ile kurumlar arasında paylaşılması gereken konuların da paylaşıldığı bir ortam sağlıyor” şeklinde konuştu.