Rize'de lise öğrencileri yemekleriyle yarıştı

Rize'de düzenlenen 'Geleceğin Altın Şefleri' yemek yarışmasında birinciliği Ekrem Orhan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı.

Rize' bir restoranda düzenlenen "Geleceğin Altın Şefleri" yemek yarışmasına Çayeli Meslek Teknik ve Anadolu Lisesi, İyidere Meslek Lisesi, Ardeşen Fırtına MTAL, Rize Gülbahar Hatun MTAL, Çamlıhemşin Çok programlı Anadolu Lisesi, Ekrem Orhan Meslek ve Teknik Anadolu lisesi, Fakiye Hüseyin Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Pazar Kız kulesi MTAL olmak üzere 6 ilçeden 8 Meslek Lisesi katıldı.

3'er kişilik gruplar halinde 90 dakikalık süre içinde hazırladıkları ana yemekleri ve tatlıları jüri üyeleri Dursun Canca, Sebahattin Okumuşoğlu ile Şener Cesur'a sunan öğrencilere okul öğretmenleri eşlik etti.

Yarışma öncesi bir açıklama yapan Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, “Eğitim sadece okulda olmaz, bu nedenle iş sahalarına eğitimi taşıyacağız ve öğrencilerimiz burada pratik eğitim görecekler. Çocuklarımızı mesleklere yöneltmemiz lazım, iş kollarında ihtiyaçlara cevap vermeliyiz, Ortaokul sonrasında çocuklarımızı seçecekleri branşlara göre eğitmeliyiz ve Rize'de meslek okullarının sayısını artırmak istiyoruz” dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber ise yaptığı açıklamada yöresel yemek kültürünün aşılanması gerektiğini belirterek “İlk kez düzenlenen böyle bir yarışmanın ikincisini yöresel yemeklerimiz için yapmayı hedefliyoruz, Rize'nin yemek kültürü çok zengin ve bu zenginliği tesislerimizde kullanmalıyız, şu an yapılan yemek yarışmasında ulusal yemek çeşitlerine yer verildi” diye konuştu.

Yarışma sonunda jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda Ekrem Orhan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Çamlihemşin Çok programlı Anadolu Lisesi ikinci ve Çayeli Meslek Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.