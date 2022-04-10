Rize'de Lojistik Merkezinin dolgu çalışmaları sürüyor

Rize-Artvin Havalimanı ve Rize'nin doğu ve Güneydoğu'ya açılan kapısı olan Ovit Tüneli ile entegre olacak olan İyidere Lojistik Merkezi'nin sadece Rize'nin değil Türkiye'nin de ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Yüzde 8,7 oranında ilerleme sağlanan proje hakkında konuşan Rize Valisi Kemal Çeber, projenin Türkiye için önemine dikkat çekti. Vali Çeber “Lojistik merkezimiz, lojistik limanımızla ilgili çalışmalar planlandığı gibi son hızıyla devam ediyor. Bu proje ilimiz içinde, bölgemiz içinde hatta ülkemiz içinde çok önemli bir proje. Onun için aksamasına veyahut ta yolunda gitmemesinde tahammülümüz olmaz. Dolayısıyla planlandığı gibi, planlandığı sayıda, planlandığı araçla, planlandığı güzergahta ve planlandığı çalışma programı izlenerek devam ediyor. Herhangi bir sorunumuz yok” dedi.