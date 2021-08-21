İhlas Haber Ajansı

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Rize'de mahsur kalan 2 kişi AFAD ve UMKE tarafından kurtarıldı

Rize’de şiddetli yağış nedeniyle oluşan toprak kayması sonucu evde mahsur kalan 2 kişi Afad ve UMKE ekiplerince kurtarıldı.

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle oluşan toprak kayması sonucu evde mahsur kalan 2 kişi Afad ve UMKE ekiplerince kurtarıldı.


Öğle saatlerinde başlayarak Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Gülbahar mahallesinde toprak kayması sonucu mahsur kaşan 1'i yatağa bağımlı 2 kişi evden çıkmayınca yardım istedi. Olay yerine sevk edilen Afad ve UMKE ekiplerince mahsur kalan 2 kişi çıkartılarak ev tahliye edildi.

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