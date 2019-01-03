Rize'de mandalina hasadı başladı

Karadeniz bölgesinde kış aylarında en çok tüketilen meyvelerin arasında bulunan mandalina için Rize'deki bahçelerde hasat telaşı başladı. Havaların elverişli gitmesiyle birlikte, bol sulu, ince kabuklu ve çekirdeksiz satsuma cinsi mandalinanın rekoltesinde geçen yıla oranla artış gözlendi. Dalında kilosu 75 kuruştan satılabilen ürün, manav tezgahlarında kilosu 2 liradan yerini aldı.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde yetişen mandalinaların diğer bölgelere oranla daha tatlı ve organik olduğunu belirten satıcılar, mandalinanın tam bir C vitamini deposu olduğunu söyledi.

Derepazarı ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarına kurdukları tezgahlarda satış yapan satıcılar,dan İbrahim Avcı, insanların Derepazarı mandalinasını çok sevdiğini belirterek "Derepazarı mandalinasının ayrı bir özelliği var. Diğer bölgelerde yetişen mandalinalardan daha tatlı ve daha lezzetlidir. Bunu müşterilerimiz de iddia ediyor. Genelde insanlardan olumlu tepkiler alıyoruz. İnsanlar önce alacakları mandalinaları tadıyor, sonra alıyor. Yaklaşık 6 yıldır burada mandalina sattığımız için insanlar geliyor, biliyor" dedi.

Bir başka satıcı Hail İbrahim Küçük ise ''Doktora gidip grip oldum demene gerek yok. İlaç, iğne vurulana kadar mandalina al ye daha iyi. Tamamen organik. Hiçbir ilaç kullanmadan üretiyoruz. Kimi kasa kasa kimi de kilo kilo satın alıyor. Bir alan bir daha alıyor" diye konuştu.