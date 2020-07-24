Rize'de maskesiz sokağa çıkan 570 kişiye para cezası uygulandı

Korona virüs salgını nedeniyle vaka sayılarının son zamanlarda artış gösterdiği Rize'de 570 kişiye maskesiz sokağa çıktığı gerekçesiyle para cezası kesildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğuna uymayanlara ceza işlemi uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Rize'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde toplamda 570 kişiye toplamda 513 bin lira ceza kesildi.

Rize İl Pandemi Kurulu tarafından yapılan açıklamayla il genelinde vaka sayılarının arttığının altı çizilerek maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlar uyarıldı. Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada “Son günlerde ilimiz genelinde vaka sayalarının arttığı malumdur. Tüm il olarak hepimizi üzen ve kaygılandıran bu olumsuzluk karşısında elimizden geldiğince tedbir almak zaruridir. Aynı şekilde kalabalık ortamların kişisel teması, temasın ise virüsü beslediği ve çoğalttığı bir gerçektir. Özellikle konulan kurallara uyumda zafiyet gösterilen kalabalıklar bu anlamda ne yazık ki en tehlikeli mekânlardır. Söz konusu bu mekânların güncel hayatta en tipik örneklerinden biri de hiç şüphesiz kontrolsüz, kalabalık nikâh ve düğün törenlerdir. Bu sebeple bu mutlu kalabalık birliktelikler daha fazla önlem alınmayı gerekli kılmıştır. Bundan böyle tüm kalabalık düğün ve nikah törenleri İl Pandemi Kurulunca yakinen takip edilecek, oturma düzenindeki mesafe kurallarından maske takılmasına, oyun yasağından takı merasimindeki kurallara kadar tüm detaylar artık çok daha yakinen takip edilecektir. Bu amaçla polis ve jandarmamızdan oluşan kolluk kuvvetleri uygun sayıda ekipler ile söz konusu törenlerde bulunacak ve süreci pandemi açısından titizlikle kontrol edeceklerdir. Gönül ister ki hiçbir kural ihlali yaşanmasın. Lakin kural ihlalleri durumunda gerekli cezai işlemlerinin uygulanmasından kaçınılmayacaktır. Tüm bu alınan ve alınacak olan tedbirler kıymetli halkımızın sağlığını korumaya yönelik gerekli adımlardır. Bu sebeple tüm halkımızdan konuyla ilgili yoğun hassasiyet beklemekteyiz. Virüsün toplumda yayılma hızının arttığı bugünlerde konulan her tür kurala uymak zaruri ve şarttır” ifadelerine yer verildi.

Drone ile havadan kontrol, araçlardan anonslar yapılıyor

Rize merkezde bulunan caddelerde Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone vasıtası ile maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlar takip ediliyor. Yaya olarak kontrollerine devam eden ekipler, sık sık vatandaşları uyarıyor. Araçlarla da anonslar yapan ekipler sosyal mesafe kuralını vatandaşlara sık sık hatırlatıyor.