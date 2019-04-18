Rize'de ''Meslek Lisesi Memleket Meselesi'' toplantısı

TÜMSİAD Rize Şubesi tarafından ''Meslek Lisesi Memleket Meselesi'' çalışmaları kapsamında toplantı düzenledi.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Rize Şubesi konferans salonunda düzenlenen kahvaltılı programa TÜMSİAD Rize Şube Başkanı Abdulbaki Fil, İl Gençlik Ve Spor Müdürü Mustafa Çelik, İl Ticaret Müdürü Osman Köseoğlu, TÜMSİAD yönetim kurulu üyeleri ve Rize Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 7 alandan 21 öğrenci, Okul Müdürü Haydar Çakır ve öğretmenleri katıldı.

Program Meslek liselerinin problemleri ile ilgili çözüm önerilerinin sunulması, 3 yıldan beri devam eden meslek lisesi öğrencilerine TÜMSİAD üye işyerlerinde istihdam edilmesi, öğrencilere burs verilmesi konusu ayrıca meslek liselerinin topluma ve ekonomiye katacağı değerlerin konuşulmasıyla sona erdi.