Rize'de meydana gelen heyelanda 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelanda molozların altında kalan ahırda 3 hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Elmalık Mahallesi Yarbaşı Mevkii, Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu üzerinde heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanda yol ulaşıma kapanırken bir ahır da tepeden kopan taş ve toprağın altında kalırken ahırda bulunan 3 büyük baş hayvan da telef oldu. Olay yerine giden kolluk kuvvetleri tarafından bölge güvenlik çemberi altına alındı. Daha sonra bölgeye gelen Karayolları Rize İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.