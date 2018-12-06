İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rize'de MHP'nin 4 ilçe belediye başkan adayı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize İl Başkanlığı, 4 ilçe belediye başkanı adayını açıkladı.


30 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde adaylar birer birer açıklanmaya başlandı. MHP'nin de Rize'de 4 ilçe belediye başkan adayı belli oldu. MHP, Derepazarı'nda geçmiş dönemde belediye başkanlığı da yapmış olan Selim Metin'i aday olarak gösterdi. MHP İkizdere Belediye Başkan adayı Hakan Karagöz olurken, İyidere ilçesinde ise belediye başkan adayı Osman Mete oldu. MHP, Çamlıhemşin'de de Muhammet Sağlam'ı aday gösterdi.


Belediye başkan adayları ile birlikte Ankara'ya giden MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, merkez dahil bütün ilçelerde iddialı olduklarını dile getirerek, “En yakın zamanda adaylarımızı Rizeli hemşehrilerimiz ile tanıştıracağız. Adaylarımız herkesin oy verebileceği, milletimizle aynı dili konuşan ve milletimizin bağrından kopmuş insanlardır. Şimdilik 4 adayımızı açıkladık. Bu 4 adayımız ilçelerinde hemen çalışmalarına başlayacak ve projelerini bölgelerinde halkın önüne yatıracak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.