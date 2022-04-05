Rize'de miniklere “Teknoloji Bağımlılığı” Eğitimi

Rize İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetlerine bağlı Ruh Sağlığı Birimi koordinasyonunda yürütülen “Rize İli Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eylem Planı” çerçevesinde il ve ilçelerimizdeki 10 anaokulunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ile 200 veli ve 100 öğretmene eğitim verildi.

Sağlık Müdürlüğü Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Çocuk Gelişimci Miraç Serdar tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinde çocukların teknoloji ile nasıl tanıştırılması gerektiği, dijital ortamların çocukların gelişim dönemlerine etkisi ve ebeveynlere yönelik öneriler ile ilgili bilgiler verdi.

Ailelerin yaşadığı sorunlara çözüm önerilerine dair soru cevap etkinliği gerçekleştirilen eğitimlerde ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından sunulan hizmetlere ve ailelerin bu hizmetlerden nasıl yararlanacağı hakkında bilgilendirme yaptı.

Çocuklarının bilinçlendirilmesi için ebeveynlere büyük rol düştüğünü söyleyen İl Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Tepe, “Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri çerçevesinde sunulan eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin diğer bağımlılıklara basamak olan davranışsal bağımlılıkların önlenmesinde büyük önemi bulunmaktadır. Davranışsal bağımlılıklar ülkemizde giderek artmaktadır. Bu nedenle çocuklarımızın çok küçük yaşlardan itibaren bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte ebeveynlere büyük roller düşüyor.” dedi.

Büyüklerin teknolojik cihazları sadece ihtiyaç halinde kullanıp küçüklere örnek davranış vermeleri gerektiğini sözlerine yansıtan Tepe, “Ebeveynler ve çocuğun çevresindeki yetişkinler gerek öğretmenler olsun gerekse akrabaları olsun teknolojik cihazları sadece ihtiyaç halinde kullanarak davranışlarıyla örnek olmalıdır. Yoğun teknoloji kullanımına istinaden çocuklarla beraber yapılan etkinlikler onların fiziksel zihinsel psikolojik ve sosyal açıdan gelişmesini desteklemektedir" şeklinde konuştu.