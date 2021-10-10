Rize'de nişan eğlencesinde yüksek ses kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Rize'de nişan eğlencesinde yüksek sesten dolayı çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K. ve kardeşi Halil İbrahim K., evlerinin önündeki yüksek sesten dolayı akrabalarının nişan eğlencesine katılan Emrah Paliç (33) ve Mecit Kansız ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce İsmail K., ruhsatlı tabancası ile 2 el ateş etti. Kurşunların biri Emrah Paliç'in sağ karın boşluğuna isabet ederken, diğeri ise Mecit Kansız isimli gencin alnı ve burnunu sıyırarak geçti. Emrah Paliç hayatını kaybederken, Kansız ise hastaneye kaldırıldı. Şüpheli abi kardeş gözaltına alınarak, silaha el konuldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.