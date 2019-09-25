Rize'de öğrenciler 32 ton elektronik atık topladı

26 Okula hediyeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Kampanya ile anaokulundan liseye kadar her seviyede öğrenciye, elektrikli ve elektronik eşyaların da atık olabileceği ve içerdiği gerek tehlikeli gerekse kıymetli maddelerden dolayı mutlaka geri kazanılması gerektiği anlatıldı.

Şehit Onur Kılıç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen ödül töreninde konuşan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Günümüzde bireysel olarak yaygın hale gelen elektronik atıkların zararları hepimizce bilinmektedir. Eski günlerden günümüze gençlerimizin ve toplumumuzun bilinçlenmesi yarınlarımızda daha temiz bir çevreye sahip olacağımızın işaretidir. Yıllar önce çocukluğumuzda pilleri bilinçsiz bir şekilde doğaya attığımız günlerden, bugün daha bilinçli neslin yaşadığı ve benzeri elektronik eşyaları biriktirerek geri dönüşüme kazandıran bir neslin var olduğu günlere gelmek bu gibi etkinliklerin yapılmasının işaretidir. Rize'de toplamda 32 ton elektronik atığın toplanması, geri dönüşüme kazandırılması çok anlamlı olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de bu rakamın kat kat artması beklentimizdir. Bunun değerini bilmemiz lazım. Sokağı kirletirken aynı zamanda kendi evimizi, ilimizi ve tabiatımızı kirlettiğimizin farkında olmalıyız. Sıfır Atık Projesi kapsamında biz Rize Belediyesi olarak elimizden geleni yaparken, aynı hassasiyetle vatandaşlarımızı da şehrimizin temizliği noktasında hassas davranmaya davet ediyorum” dedi.

"Sokaklarımızdan temizlenen en fazla çöp sigara izmariti"

Göreve başladığı günden bugüne sokaklarda en çok temizlenen çöpün sigara izmariti olduğunu dile getiren Metin “Geldiğimiz günden beri şehrin temizliğine bu kadar dikkat etmemize rağmen, farklı noktalarda pankartlar asmamıza rağmen, farkındalık oluşturacak etkinlikler yapmamıza rağmen, vatandaşlarımızın yerlere sigara izmaritlerini atmaları bizleri derinden üzmektedir. Sokaklarımızda yerlerde ambalaj atıklarından çok sigara izmaritine rastlıyoruz. Hatta bunun çöp kovasının etrafında olduğu bölgeler var. Temiz bir şehir için kirletmemek gerekir. İnşallah bundan sonraki süreçte biraz daha dikkatli oluruz ve bu konuda çevremizdeki insanlara uyarıda bulunuruz. Her gittiğimiz yerde bunları dile getirmek görevimiz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ankete katılan ve Topladıkları atıklar ağırlığına göre derecelendirilen okullara ve öğrencilere teşekkür belgesi, Hoparlör ses sistemi, spor topları seti, masa tenisi ve satranç takımı , yazıcı ve laptop'tan oluşan ödülleri; Belediye Başkanı Rahmi Metin, Başkan Yardımcısı Kemal Genç, Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kalender, Çevre Şehircilik İl Müdürü Hasan Bebek ve Şehit Onur Kılıç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Aksu tarafından hediye edildi.