Rize'de öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Rize'de 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle il genelinde toplam 301 okuldan 59 bin 436 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Rize'de 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle son kez zil çaldı, öğrenciler ise karne heyecanı yaşadı. Taşlıdere Gazi İlk ve ortaokulunda düzenlenen karne töreninde öğrencilerin programa katılan Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Milli Eğitim Müdürü Engin Emen karne heyecanına ortak oldu. Kentte 35 bağımsız anaokulu ve bünyesinde anasınıfı bulunan diğer okul/kurumlardan 7 bin 548 anasınıfı öğrencisi, 88 ilkokulda 16 bin 861 ilkokul öğrencisi, 97 ortaokulda 16 bin 691 ortaokul öğrencisi ve 81 liseden 18 bin 336 lise öğrencisi olmak üzere toplamda 59 bin 436 öğrencimiz karne aldı.