Rize'de öğrenciler ve velileri bir araya getiren kurs

Rize'de ‘Okullar Hayat Olsun Projesi' kapsamında açılan resim kursunda öğrenciler ve veliler bir arada eğitim görüyor.

Rize İl Halk Eğitim Müdürlüğünde ‘Okullar Hayat Olsun Projesi' kapsamında çeşitli kurslar verilmeye devam ediyor. Resim kursunda öğrenciler velileriyle birlikte zaman geçirirken, para harcamadan edindikleri materyallerle ortaya adeta bir sanat eseri çıkartıyor. Kurs hakkında bilgi veren Halk Eğitim Müdürlüğü Resim Öğretmeni Emine Kuvvet, “Bizim amacımız daha çok çocukların hem el becerilerini geliştirebilmek hem de doğada gördüğümüz, aslında baktığımızda çok sert olan bir madde örneğin taşın ne kadar evrim geçirip onun sanat malzemesi olabildiğini de çocuklara gösterebilmek. Bu bakımdan çocuklar artık doğaya çıktıklarında, bir parka gittiklerinde, deniz kenarına gittiklerinde orada bulabilecekleri herhangi bir malzemeye artık sadece taş, odun şeklinde bakmayacaklar. Onları sanata nasıl dönüştürebiliriz, biz bunu nasıl geriye dönüştürebiliriz o algı ile bakacaklar. Bunun ilerideki hayatlarında da onlara çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Örneğin iç mimar olduğunda, öğretmen olduğunda sanatla ilgili herhangi bir şeyi ya da kendi mesleği ile alakalı ‘bunu nasıl besleyebilirim' anlamında bu tarz objeleri kullanabilecekler. Öğrencilerin hayata ve doğaya bakış açıları değişiyor, el becerileri de gelişiyor. Bu anlamda velilerin yaz aylarında çocukları bu tarz kurslara yönlendirmeleri gerekiyor” dedi.

Özellikle erkek çocuklarının bu tarz sanatsal kurslara gönderilmesi gerektiğinin altını çizen Kuvvet, “Biraz daha keskin, katı, sert malzemeleri çocukların ellerine vermektense sanatla iç içe olacakları, renklerle, fırçalarla iç içe olacakları kurslara yönlendirsinler. Bizim çocuklarımızın sanata, spora, müziğe ihtiyacı var ve bunlar da ruhu besleyen şeyler” ifadelerini kullandı.

Çocuğu ile birlikte resim kursuna gelen ve bu durumun kendisini çok memnun ettiğini dile getiren Esra Kabil, “Kurs bizim için çok güzel bir faaliyet oldu. Dışarıya çıktığımızda ördek tüyü görse hemen alıyor ve ‘Tavşan kulağı olarak kullanırım' diyor. Etraftan öyle şeyleri toplayıp değerlendiririm diye saklıyor. Kursa gelmek evde durmaktan daha iyi oluyor, yaz aylarında çocuk evde sıkılıyor. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Henüz daha ilköğretim öğrencisi olan İpek Nur Beyaz, kurs ile yeteneklerini geliştirdiğini dile getirerek, “Bir kitabım vardı ve kitabımda bir resim vardı. Bende o resmin aynısını çizmek istedim. Ortaya çok güzel bir şey çıktı. Kursu çok sevdim, çok verimli oldu benim için. İstediğimi çizebiliyorum, kağıda dökebiliyorum” diye konuştu.