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Rize'de öğrencilerin bileklik yaparak elde ettikleri 7 Bin 800 TL'lik gelir lösemi hastalarına gönderildi

Rize’de öğrencilerin bileklik yaparak elde ettikleri 7 Bin 800 TL’lik gelir lösemi hastalarına gönderildi.

Rize'de öğrencilerin bileklik yaparak elde ettikleri 7 Bin 800 TL'lik gelir lösemi hastalarına gönderildi.


Rize'nin Ardeşen ilçesinde eğitim veren Mesut Karaoğlu İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında elde edilen gelir lösemi hastalarının ihtiyacından kullanılmak üzere gönderildi.


Minik Yüreklerden Dev Kampanya kapsamında Lösemili çocuklara maddi destek vermek amacıyla Rize Ardeşen Mesut Karaoğlu İlkokulu 4 C sınıfı öğrencilerinin bileklik yapıp satarak elde ettikleri kazancın ilk dağıtımı yapıldı.


Mesut Karaoğlu İlkokulu Öğretmenlerinden Nevin Ökten Şeremet'in başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şeremet'in sınıfı olan 4/C sınıfı öğrencileri isim yazılı bileklikler yaparak önemli bir gelir elde etti.


Elde edilen geliri lösemi ile savaşan ve maddi zorluk çeken yaşıtları ile paylaşacak olan minik yüreklerin bu davranışı büyük destek ve takdir topluyor.


Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Reşat Yazar, İl Genel Meclis Üyesi Cumali Hakyemez, Okul Müdürü Ahmet Tutan, Okul Aile Birliği Başkanı Arzu Gültekin kampanyanın mimarı Öğretmen Nevin Ökten Şeremet ve muhtarların katılımıyla 6 ailenin hesabına bin 300'er TL'den toplamda 7 bin 800 TL yollandı.

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