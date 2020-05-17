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Rize'de orman yangını

Rize’nin Fındıklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İlçenin Sahil Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına yol olmadığı için müdahale edilemiyor.


Rize'nin Fındıklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkan yangına yol olmadığı için müdahale edilemiyor. Saat 17:00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Yangın ilçeye bağlı Sahil Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarıyla Pazar Orman İşletme Şefliği ekipleri emniyet güçleri yangın alanına gelirken, yangının yayılışı izlenerek müdahale planı oluşturuluyor.

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