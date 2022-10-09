Rize'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Rize'nin Pazar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Güney Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DCP 90 plakalı otomobilin K.A. isimli sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma düştü. Uçuruma düşen aracı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücünün olay yerindeki ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uçuruma yuvarlanan otomobil ise olay yerine gelen vinç yardımıyla çıkartıldı.