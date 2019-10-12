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Rize'de Oturarak Voleybol Turnuvası düzenlendi

Rize Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Rize Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında oturarak voleybol turnuvası düzenlendi.

Rize Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Rize Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında oturarak voleybol turnuvası düzenlendi. Rize'de ilk kez düzenlenen turnuvada dereceye giren takımlara madalyaları verildi.


Rize'de 07-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında Güneysuspor salonunda oturarak voleybol turnuvası düzenlendi. Rize Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Rize Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen oturarak voleybol turnuvası Rize'de ilk kez yapıldı. Bir çok takımın katıldığı turnuvada Güneysu Spor Lisesi birinciliği elde ederken, ikinci Ahmet Erdoğan lisesi üçüncü ise Güneysu Fen Lisesi oldu. İlk 3'e giren okullara ödüllerini Güneysu Geçlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Öztürk verdi.

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