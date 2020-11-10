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Rize'de pandemi dolayısıyla müzeye gidemeyen öğrenciler müzeyi okulda kurdu

RİZE (İHA) – Rize’de 10 Kasım nedeniyle Atatürk Müzesi’ne gitmek isteyen öğrenciler pandemi dolayısıyla gidemeyince kendilerine okulda mini bir Atatürk Müzesi kurdu.

RİZE (İHA) – Rize'de 10 Kasım nedeniyle Atatürk Müzesi'ne gitmek isteyen öğrenciler pandemi dolayısıyla gidemeyince kendilerine okulda mini bir Atatürk Müzesi kurdu.


Rize Merkez Anaokulu çocuklara Atatürk'ün hayatı ve başarılarını aktarabilmek için her yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününde düzenlediği Atatürk Müzesi gezi etkinliği düzenlemek istedi. Bu yıl 10 Kasım korona virüs salgınına denk geldiği için ise bu projeyi gerçekleştiremedi. Bunun üzerine harekete geçen öğretmenler bu kez öğrenciler için okulun girişinde bir Atatürk Müzesi oluşturdu.


Öğrenciler okulda kurulan müze sayesinde törenin ardından Atatürk Müzesini ziyaret ederek Atatürk'ün hayatını daha yakından öğrendiler.

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